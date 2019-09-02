https://static.news.ru/photo/31eb1314-a8fa-11e9-a208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Жителей Московского региона во вторник, 3 сентября, ожидает по-настоящему летняя погода.

Воздух в дневное время прогреется до плюс 25 градусов. При этом будет солнечно и без осадков. Ожидается также слабый юго-восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра , атмосферное давление достигнет отметки 749 мм ртутного столба.

В ночь на 4 сентября похолодает до плюс 12 градусов, а днём ожидаются дожди. При этом столбики термометров поднимутся до отметки 24 градуса тепла.

Ранее News.ru писал о том, что специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что зима в 2019–2020 году будет тёплой. По его словам, предстоящая зима будет больше отличаться от той, что привыкли видеть россияне. Это будет «еврозима», которая продлится вплоть до Нового года, а уже после установится привычный для РФ температурный режим.