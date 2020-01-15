https://static.news.ru/photo/69373d2a-381a-11ea-a1f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Традиционные крещенские морозы в этом году обойдут стороной европейскую часть России. Температура воздуха в ночь на 19 января будет чуть ниже нуля.

В предстоящие выходные дни, 18 и 19 января, будет заметно холоднее, чем на протяжении всей рабочей недели. В крещенскую ночь в Москве и области столбики термометров опустятся до 3–5 градусов мороза, сообщает РИА Новости.

Погодой будет управлять антициклон, рассказал изданию и. о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Крещенская ночь будет лунная, звёздная и штилевая: ветра не ожидаем значительного. Крещенских морозов на всей территории России не будет. Бежать и ехать за морозами некуда на европейской территории, — пояснил главный российский синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что февраль на территории России будет холоднее января, обещают метеорологи. Температура воздуха будет ниже январской.