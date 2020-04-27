Синоптики прогнозируют аномально жаркое лето 2020 года

https://static.news.ru/photo/7cf06222-8885-11ea-a3ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прогнозы говорят о том, что предстоящее лето может быть аномально жарким. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Прогнозы Росгидромета и иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то в пятёрку войдёт, — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в регионах.

По словам министра, большое количество лесных пожаров в России этой весной связано с потеплением и неосторожным поведением человека.

По данным Авиалесоохраны, в настоящее время в России действует более 100 лесных пожаров на площади 43 161 га. Больше всего пожаров зафиксировано в Забайкальском и Красноярском краях — 25 и 26.

Минувшие осень и зима в России были аномально тёплыми. Основной причиной немыслимых температурных рекордов и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал глобальное потепление, которое возникло в результате так называемого парникового эффекта (подъём температуры на поверхности планеты в результате тепловой энергии, которая появляется в атмосфере из-за нагревания газов). Главная причина этого явления — усиленная хозяйственная деятельность человека.

С главным метеорологом страны согласен руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Именно антропогенный фактор является главной причиной потепления климата и «сдвигания» сезонов. Летом или зимой всё чаще возникает осенняя погода, а в межсезонье — небывалая жара или мороз. Ярким тому примером может стать не только тёплый декабрь 2019 года, но и холодный июль, писал NEWS.ru.