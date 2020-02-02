Гидрометцентр объявил в Москве жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра и гололедицы 2-4 февраля.
Предупреждение начнёт действовать вечером воскресенья и продержится до 23.00 4 февраля. В Подмосковье гололедица придёт в понедельник.
Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — цитирует сообщение синоптиков РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, начало 2020 года стало одним из самых тёплых как минимум за десятилетие, но февраль окажется намного холоднее января в большинстве регионов России.
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