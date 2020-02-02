https://static.news.ru/photo/2077459c-45d2-11ea-b2b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил в Москве жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра и гололедицы 2-4 февраля.

Предупреждение начнёт действовать вечером воскресенья и продержится до 23.00 4 февраля. В Подмосковье гололедица придёт в понедельник.

Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — цитирует сообщение синоптиков РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, начало 2020 года стало одним из самых тёплых как минимум за десятилетие, но февраль окажется намного холоднее января в большинстве регионов России.