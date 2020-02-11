Март 2020 года может стать тем месяцем, когда зимняя погода возьмёт реванш. Вполне возможно, что в европейской части России могут ударить морозы до минус 10 градусов.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд,
В марте ещё будет выпадать снег, и температура будет понижаться до отрицательных значений, — отметил специалист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что температурные рекорды ожидаются в Москве на наступившей неделе. В течение трёх дней подряд воздух будет прогреваться на 9–11 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, такая погода соответствует показателям начала апреля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен