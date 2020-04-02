Общество

Синоптики пообещали потепление к пятнице

21:28, 02 апреля 2020
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о потеплении в столице. По его словам, к пятнице, 3 апреля 2020 года, выпавший снег растает.

Поскольку температура завтра высокая, то снега, который выпал в ночь с понедельника на вторник, не будет. Он уже растает, — заявил Вильфанд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве ожидается 8–10 градусов тепла.

NEWS.ru ранее информировал, что синоптик спрогнозировал возвращение температурных аномалий в Москву.

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