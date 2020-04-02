Синоптики пообещали потепление к пятнице

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о потеплении в столице. По его словам, к пятнице, 3 апреля 2020 года, выпавший снег растает.
Поскольку температура завтра высокая, то снега, который выпал в ночь с понедельника на вторник, не будет. Он уже растает, — заявил Вильфанд.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве ожидается 8–10 градусов тепла.
NEWS.ru ранее информировал, что синоптик спрогнозировал возвращение температурных аномалий в Москву.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен