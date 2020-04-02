Синоптики пообещали потепление к пятнице

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Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что празднование Пасхи 19 апреля может ограничиться просмотром богослужения.

Митрополит Илларион заявил, что текущую ситуацию обсудят со Священным синодом и после этого будет принято решение. По его словам, во время самоизоляции верующие смогут исповедоваться с помощью Skype и по...