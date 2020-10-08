Синоптики пообещали москвичам «осеннее вторжение» перед выходными

https://static.news.ru/photo/ebaeeee2-0957-11eb-959d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 9 октября, москвичей ожидает настоящая осенняя погода. Из-за проходящего холодного атмосферного фронта температура воздуха понизится на 5–6 градусов. Возможен дождь.

Синоптики отмечают, что такое похолодание не входит в рамки климатической нормы. В этот день температура опустится до 12–14 градусов. Такое «осеннее вторжение» продлится всего сутки. В субботу дожди прекратятся, а температура достигнет 14–16 градусов, сообщает «Москва 24».

Бабье лето вернётся в столицу в воскресенье: воздух прогреется до 15–17 градусов. Такой же тёплой с небольшими дождями ожидается погода и в первой половине следующей недели.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что первый снег в столичном регионе ожидается не ранее второй половины октября, однако снежный покров пока не будет постоянным. По его словам, до ноября сугробов ждать не стоит, сообщал NEWS.ru.