Фото: Сергей Булкин/News.ru

Повышение возраста выхода на пенсию не приведёт в России к росту безработицы среди пожилых людей. Об этом говорят данные исследования Высшей школы экономики.

Учёные проанализировали занятость 50–72-летних россиян за 2005–2017 годы. Оказалось, что за этот период работников указанной категории стало больше. Их число возросло с 15 до 19,5 млн. Причём они «приходили» в...