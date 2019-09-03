Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 4 сентября днём температура воздуха в Московском регионе будет достигать 25 градусов, а вечером ожидается гроза.
Будет 22-24 градуса, даже до 25 градусов в центре Москвы, на юге области, — отметил синоптик.
Он предупредил москвичей, что 4 сентября ожидается июльская гроза, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что погода в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может оказаться более тёплой, чем обычно. Это связано с изменениями климата, так как 90% энергии, которую не пропускают парниковые газы, скапливается в Мировом океане, нагревая его, заявляют во Всемирной метеорологической организации.