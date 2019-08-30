https://static.news.ru/photo/9241bc90-cae7-11e9-8230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Янышев/РИА Новости

Аномальные погодные явления в Сибири и Приморье стали следствием перегрева воздуха на территории Китая. Об этом заявил глава Примгидромета Борис Кубай.

Этот воздух распространялся дальше... и постепенно стал причиной наводнений сначала на Байкале, затем на Амуре, а потом в Приморье, — цитирует его РИА Новости .

Он отметил, что в Приморском крае выпало сразу до 150--200% месячной нормы осадков. Это не вызвало наводнения только благодаря тому, что реки, которые берут начало в Сихотэ-Алине, не получали достаточно воды из-за дефицита осадков в этом районе. Ливнями охвачен и Владивосток. Там выпала месячная норма осадков. Подтоплены дороги и жилые дома.

Ранее News.ru писал, что мэр Владивостока Олег Гуменюк назвал предварительную сумму ущерба, который понесла столица Приморья из-за обрушившихся на неё ливней и гроз. По его мнению, приблизительный ущерб городской инфраструктуре составляет 100 миллионов рублей.