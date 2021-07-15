Синоптик заявил о новом температурном рекорде в Москве

Погодный рекорд 1951 года повторился в Москве в среду, 14 июля. Это второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток, заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

В Москве в среду повторён рекорд тепла 1951 года. Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1, — приводит издание слова метеоролога.

Накануне Тишковец заявил, что погода в столице побила рекорд 70-летней давности. Воздух прогрелся до 32,7 градуса. Предыдущий был установлен в этот день в 1936 году, когда показатель термометра составил 32,4 градуса.

Ранее старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский высказался, что с годами число жарких дней летом в России будет неизбежно увеличиваться. Как отметил эксперт, в России глобальное потепление идёт в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.