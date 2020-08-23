Синоптик сообщил о приходе тропического тепла в Москву

https://static.news.ru/photo/638e20f2-e524-11ea-98bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тёплая летняя погода будет радовать москвичей ещё как минимум две недели. Об этом 23 августа в разговоре с журналистами сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что лето в столице «не собирается сдаваться». По словам Тишковца, к следующему воскресенью, 30 августа, антициклон обеспечит жителей Москвы и центральной части России тёплой и солнечной погодой. В субботу днём воздух прогреется до 19–24 градусов. Утром термометры будут показывать до 14 градусов.

В воскресенье и на понедельник — всплеск тепла: 10–15 градусов в ночные часы, в воскресенье днём — 23–​28 градусов, а в понедельник может быть даже 24–29 градусов. Очень мощный заток тропического тепла, — цитирует ведущего сотрудника «Фобоса» РИА Новости.

Тишковец подчеркнул, что в это время года нормальная температура воздуха — это 20 градусов тепла. Поэтому прогнозируемые погодные условия являются аномальными. Также эксперт заметил, что небольшое ухудшение произойдёт 1 сентября. Оно ознаменуется приходом дождей. Однако привычной осени за этим не последует. Как сообщил Тишковец, обычное окончание метеорологического лета приходится на 27 августа. С этого среднесуточная погода становится ниже 15 градусов тепла. Однако в 2020 году таких переходов не наблюдается. Лето продлится как минимум на 14 дней.

Как ранее писал NEWS.ru, в День знаний в Москве погода будет тёплая: до плюс 25 градусов и без осадков большую часть дня, рассказал Тишковец.