Синоптик сообщил о кратковременном возвращении жары в Москву

Вторник ожидается последним жарким днём в Московском регионе. После этого начнётся постепенное похолодание. Об этом «Радио 1» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Сегодня ожидаем температуру до плюс 30 градусов в столице и до 33 градусов — по области. Тёплый воздух пришёл в европейскую часть России с юго-запада, но долго он здесь не удержится, — сообщил синоптик.

Уже во вторник вечером ожидается наступление холодного атмосферного фронта, и прохладный воздух понизит температуру до 23 градусов тепла днём. При этом всё это будет сопровождаться кратковременными дождями, отмечает эксперт.

К концу недели температура воздуха повысится на несколько градусов, будет облачно и сухо, но уже не так жарко. Дальнейшее повторение жары на сегодняшний день пока не прогнозируется, резюмирует Синенков.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура в первой половине сентября в Москве будет выше нормы, это может быть классическое бабье лето.