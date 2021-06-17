Синоптик рассказала о погоде на июль

https://static.news.ru/photo/e68b8cc6-cfe1-11eb-baa9-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Температура в июле ожидается в пределах климатической нормы по всей территории России. Также она будет чуть выше, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью «РГ».

Днём будет порядка 20–27 градусов, на юге — до 33 выше нуля. Теплее нормы погода ожидается на Урале, в Западной Сибири, в Омской, Томской, Кемеровской областях.

Теплее нормы также будет в Иркутской области, Забайкалье, в Хабаровском крае, Приморье, в Якутии, на Камчатке, в Магаданской области, на северо-востоке Чукотки, — приводит издание слова синоптика.

В Москве ночная температура будет держаться в диапазоне 11–16 градусов. Днём в столице будет 22–27 градусов выше нуля. Засушливым месяц будет в Западной Сибири, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Дождливая погода ожидается в Курганской области и на юге Тюменской. Похолодания возможны в Коми и в Архангельской области.

Как сообщалось ранее, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании в отдельных регионах России. Это Свердловская и Челябинская области, а также юг Западной Сибири.