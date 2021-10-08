Синоптик рассказала, когда в Москву придут дожди

В выходные в Московском регионе погода будет оставаться вполне комфортной. Её характер начнёт меняться на следующей неделе — увеличится облачность и начнутся дожди. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что в выходные дни погода всё ещё будет определяться антициклоном, центр которого находится вблизи столичного региона. Атмосферное давление в Москве будет близко к рекордно высокому. При небольшой облачности осадков не ожидается ни в субботу, ни в воскресенье.

Ночи из-за высокого давления станут ещё холоднее. В Москве температура составит от 0 до +2 градусов, по области она может понизиться до −3. Днём в столице ожидается +11–13 градусов.

На следующей неделе, начиная со вторника, атмосферное давление будет снижаться, увеличится облачность, начнутся дожди. Ночи станут более тёплыми, но дневные температуры будут не выше +10, — сказала синоптик.

Она отметила, что уже в воскресенье в столице будет переменная облачность, однако солнце ещё будет довольно долго светить над Москвой. Антициклон отступит на юго-восток, погоду будет определять уже атлантический циклон. В первую очередь он испортит погоду в районе Санкт-Петербурга.

Синоптик добавила, что о похолодании речи пока не идёт. Просто уменьшится суточный ход температур — дни станут чуть более прохладными, а ночи теплее.

Температура воздуха, в принципе, останется в пределах климатической нормы, — пояснила она.

Ранее руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что золотая осень сохранится на всей европейской части России до вторника, 12 октября. Днём будет тепло и солнечно, а по утрам возможны заморозки. Перемены от солнечной погоды к «тусклой осенней» придут с северо-запада.