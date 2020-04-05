Синоптик рассказал о «снеге» в южной части Москвы

https://static.news.ru/photo/585ab6de-7722-11ea-93fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 5 апреля, на юге московского региона выпали хлопья, похожие на снег. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, это не осадки, а конденсированный водяной пар.

По словам эксперта, температура воздуха сейчас резко снижается в Московской области и в прилегающих регионах. Минимальные показатели были отмечены в Серпухове (минус два градуса), в Ново-Иерусалиме (минус 5,3 градуса), в Егорьевске (минус 3,2) и в Калуге (минус 4,1).

Воздушные массы поступают с севера и если воздух до этого был насыщен влагой, то при понижении температуры происходит конденсация этой влаги. Это не осадки, которые идут из облаков, это сконденсировавшийся водяной бар, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что в ближайшее время снег в столичном регионе не прогнозируется.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве 5 апреля ожидается облачная погода с кратковременными осадками. Ветер будет достигать 5–10 метров в секунду.