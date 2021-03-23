Синоптик рассказал о приходе в Москву метеорологической весны

https://static.news.ru/photo/b9dc30a6-8c5a-11eb-865e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеорологическая весна приходит в Московский регион, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, потепление начинается уже 24 марта.

Инициативу захватит антициклон, небо очистится, обойдётся без осадков. Станет много солнца. И до конца недели увеличатся суточные колебания температуры, — пояснил синоптик в эфире НСН.

Он добавил, что пока отрицательные температуры будут сохраняться ночью, но к выходным и в тёмное время суток столбик термометра поднимется к нулю.

Днем 24 марта — до плюс 6, а ближайшие выходные уже — до плюс 10 градусов. 25 марта в столичном регионе наступит так называемая метеорологическая весна, — подчеркнул Тишковец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в регионах Центрального федерального округа взрыва весеннего тепла не предвидится как минимум до конца марта. При этом температура днём всё же не будет опускаться ниже нуля градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.