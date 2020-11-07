Синоптик рассказал о погоде в Москве на наступившей неделе

https://static.news.ru/photo/54fc194c-2249-11eb-b91f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ближайшие семь дней в Москве пройдут под знаком высокого атмосферного давления и сухой погоды.

Поскольку мы будем находиться в основном на восточной периферии антициклона, то атмосферное давление будет высоким. Оно будет выше нормы сначала на 5–6, а потом и на 10–12 мм рт. ст. Кроме того, осадков в течение недели не ожидается вовсе, — отметил учёный в беседе с ТАСС.

Вильфанд добавил, что в Московском регионе установится приятная солнечная погода с переменной облачностью, а отрицательные температуры жители Москвы могут ждать не раньше 12 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Вильфанд предрёк в течение ближайшей недели в большинстве регионов азиатской территории страны аномально тёплую погоду. По его словам, лишь Якутия будет исключением. Непривычно высокие температуры — до 20 градусов выше нормы — будут наблюдаться в Красноярском крае. «Невероятное тепло» также будет держаться днём в Новосибирской, Томской и Омской областях.