Синоптик рассказал, когда в России пойдёт снег

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к концу октября ситуация с погодой нормализуется. Столбики термометров опустятся до +5 градусов и пойдёт снег.
После 23 октября температура воздуха не будет превышать +5...+6 градусов, из-за чего последняя семидневка станет благоприятным периодом для перехода осадков в смешанную фазу, — отметил эксперт.
По его словам, первый снег в Европейской части страны будет неустойчивым и быстро растает. Только с 10 по 20 ноября начнётся переход от осени к зиме,
Как ранее писал NEWS.ru, существенное похолодание придёт в Москву в середине октября. Погода ухудшится примерно в середине месяца. Об этом заявила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Эксперт подчеркнула, что следующая неделя порадует гостей и жителей столицы прощальным теплом бабьего лета. До конца первой декады октября температурный режим прогнозируется выше средних многолетних значений, но затем погода ухудшится.
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