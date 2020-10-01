Синоптик рассказал, когда в России пойдёт снег

https://static.news.ru/photo/c96accc0-0420-11eb-b5a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к концу октября ситуация с погодой нормализуется. Столбики термометров опустятся до +5 градусов и пойдёт снег.

После 23 октября температура воздуха не будет превышать +5...+6 градусов, из-за чего последняя семидневка станет благоприятным периодом для перехода осадков в смешанную фазу, — отметил эксперт.

По его словам, первый снег в Европейской части страны будет неустойчивым и быстро растает. Только с 10 по 20 ноября начнётся переход от осени к зиме, передаёт «Газета.Ru».

Как ранее писал NEWS.ru, существенное похолодание придёт в Москву в середине октября. Погода ухудшится примерно в середине месяца. Об этом заявила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Эксперт подчеркнула, что следующая неделя порадует гостей и жителей столицы прощальным теплом бабьего лета. До конца первой декады октября температурный режим прогнозируется выше средних многолетних значений, но затем погода ухудшится.