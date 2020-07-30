Синоптик предупредил россиян о «нервном» августе

Половина территории России в августе окажется под влиянием температуры, превышающей норму. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, погода в последнем месяце лета, как и в июле, будет «нервной» со значительными температурными перепадами,
На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы. На европейской части температурный фон близок к норме, но на положительном фоне, — отметил учёный.
Он уточнил, что прогноз температуры на месяц даёт представление о её средних показателях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что последние пять дней июля в России будут самыми жаркими в текущем году. Об этом сообщил Роман Вильфанд. По его словам, на континентальной части страны наступает самое жаркое по климату время. Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность, пояснил учёный.
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