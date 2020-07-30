Синоптик предупредил россиян о «нервном» августе

https://static.news.ru/photo/dac1ff4c-d2b7-11ea-9c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Половина территории России в августе окажется под влиянием температуры, превышающей норму. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода в последнем месяце лета, как и в июле, будет «нервной» со значительными температурными перепадами, сообщает РИА Новости.

На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы. На европейской части температурный фон близок к норме, но на положительном фоне, — отметил учёный.

Он уточнил, что прогноз температуры на месяц даёт представление о её средних показателях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что последние пять дней июля в России будут самыми жаркими в текущем году. Об этом сообщил Роман Вильфанд. По его словам, на континентальной части страны наступает самое жаркое по климату время. Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность, пояснил учёный.