Синоптик предупредил о приближении самой жаркой пятидневки года

https://static.news.ru/photo/36f0f6d4-cfdd-11ea-a2b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последние пять дней июля в России будут самыми жаркими в текущем году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на континентальной части страны наступает самое жаркое по климату время.

Самые тёплый период года приходится на последнюю пятидневку июля повсеместно. Возникает вопрос, а почему не в конце июня, во время летнего солнцестояния? Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы, — пояснил специалист в интервью РИА Новости.

Вильфанд отмечает, что жаркая погода ожидается и в европейской, и в азиатской части России. Синоптик добавил, что статистка позволяет называть период после 20 июля климатически самым тёплым, но год от года показатели ежедневной температуры от средней могут отличаться. Что касается прибрежных районов, то туда жара придёт в августе, пояснил Вильфанд.

Слой, который должен прогреться в море, больше — так называемый деятельный слой океана. Максимальный нагрев этого слоя происходит в августе, поэтому в прибрежных городах самый теплый месяц — это август, — заключил он.

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что в начале августа в европейскую часть России придёт похолодание. Первоначальные расчёты говорят о том, что возможно понижение температуры на европейской части России. Он отметил, что это предварительная информация и данные будут уточняться, писал NEWS.ru.