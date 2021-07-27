Синоптик предупредил о приближении к России затопившего Европу циклона

Затопивший западную Европу циклон «Дирк» зацепит Россию, однако сильных осадков не ожидается. Об этом в разговоре с Lenta.ru рассказал синоптик Александр Шувалов.

По словам эксперта, сильных затоплений не произойдёт, будут идти кратковременные грозовые дожди.

Тот циклон, который залил Западную Европу дождями, остаётся над Норвежским морем и Скандинавией, в Норвегии скорее всего. А фронтальные разделы будут идти по его периферии, — сказал он.

Как отметил синоптик, ранее циклон обрушился на Лондон, где выпало до 100 мм осадков. Из-за особенностей рельефа там затопило несколько улиц. В России таких осадков не ожидается, максимум 20 мм, пояснил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в последнюю неделю июля в Москве пройдут ливни и грозы, которые будут сопровождаться жарой до 30 градусов.