Синоптик предупредил москвичей об облачной погоде 3 апреля

https://static.news.ru/photo/a8325258-7573-11ea-b66c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы 3 апреля ожидается облачная погода. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, температура воздуха — около 10 градусов тепла. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам эксперта, Москва и Московская область в течение дня будут находиться в тёплом секторе атлантического циклона. Из-за этого температурные показатели должны расти.

В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, вечером местами кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 8–10, в Подмосковье плюс 6–11, — приводит слова Синенкова РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что ветер в Москве будет юго-западный, его скорость — от 7 до 12 метров в секунду.

По данным «Москвы 24», в ночь с 4 на 5 апреля температура упадёт до 0 градусов, однако в дневные часы воздух прогреется до 7 градусов тепла.

Как ранее писал NEWS.ru, температура в апреле на территории России в среднем будет немногим выше многолетних значений. Об этом сообщили представители Росгидромета.