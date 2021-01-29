Синоптик предупредил москвичей о морозных выходных

https://static.news.ru/photo/c964682c-627f-11eb-922c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в субботу и воскресенье в Москве температура будет держаться около минус 2–3 градусов. По его словам, из-за ветра, снега и влажности москвичам будет казаться, что на улице значительно холоднее.

На улице погода будет ощущаться, как более холодная. Не как минус 2–3 градуса, а минус 10 градусов, потому что высокая влажность, снег будет идти и порывистый ветер, — пояснил учёный в беседе с РИА Новости.

При этом такая температура окажется на восемь градусов выше нормы. Однако будет наблюдаться низкое давление и низкая облачность, а порывы ветра местами достигнут 17 м/с, добавил синоптик.

Вильфанд уточнил, что 31 января будет много снега, к понедельнику его высота на улицах увеличится на 7–12 см.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 28 января в центре Европейской России начиналось медленное понижение температуры. Об этом заявил Роман Вильфанд. Он отметил, что давление начнёт падать и сильно изменится к выходным, солнца не ожидается. При этом температура хотя и понизится, но будет выше нормы на 6–8 градусов.