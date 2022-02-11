Синоптик пообещала россиянам ещё неделю тёплого февраля

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что тёплая погода в центре России продержится ещё неделю, до 20 февраля. Самое больше превышение температурного режима над нормой будет в центре европейской части России и на северо-западе страны, пишет ТАСС.

Больше всего превышение ожидается в центре европейской части России и на северо-западе. На юге аномалия — 4–6 градусов, то есть тоже тёплая погода. Только на побережье Краснодарского края и в республиках Северного Кавказа чуть пониже — превышение составит порядка 2–3 градусов, — сказала метеоролог.

Такие же значения будут сохраняться в течение всей декады, с 11 по 20 февраля, отметила Макарова.

Ранее сообщалось, что 11 февраля в Москве стало самым тёплым днём текущей зимы, температура воздуха дошла до отметки 2,4 градуса. Такие показатели теплее дневной нормы марта — плюс 1,5 градуса тепла, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.