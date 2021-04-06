Синоптик пообещал жителям центра Европейской России солнечные выходные

https://static.news.ru/photo/006f41d6-9749-11eb-9552-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после хмурого четверга жителей Центральной России ждут тёплые и солнечные выходные.

По его словам, из-за низкого давления в ближайшие дни ожидается «скучноватая погода». Так, во второй половине 7 апреля можно ждать умеренный дождь, а 8 апреля в центре циклона окажется Москва, где будет облачно и хмуро. При этом погода и днём, и ночью окажется одинаковой.

Вильфанд в беседе с РИА Новости отметил , что повышение давления начнётся 9 апреля, будет меняться и температура воздуха.

В субботу будут 10–13 днём, а в воскресенье ночью будет около нуля, а днём до 15 градусов. Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна, — пояснил учёный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для Москвы предстоящие выходные станут началом настоящей весны. Воздух прогреется до 14 градусов тепла, а водители смогут наконец поменять шины на летние. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в среднем суточная температура будет выше пяти градусов тепла.