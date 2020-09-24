Синоптик пообещал москвичам 25 сентября возвращение лета

https://static.news.ru/photo/bdb53c02-feef-11ea-9b94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что пятница, 25 сентября, станет для москвичей по-летнему тёплым днём. По его словам, столбик термометра поднимется до отметки 23 градуса.

Сегодня синоптическая карта столичного региона будет представлена западной периферией антициклона, благодаря чему день снова выдастся солнечный, сухой и по-летнему тёплый. В Москве переменная облачность, без осадков, — цитирует синоптика РИА Новости.

Синенков добавил, что если в столице воздух прогреется до плюс 21–23, то в Подмосковье температура будет плюс 19–24. Ветер юго-восточный, 3–8 м в сек. Атмосферное давление почти не будет меняться и составит 750 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил: до конца сентября почти на всей территории России температура будет около или выше нормы. По его словам, в Москве аномальное превышение нормы составит 5,5 градуса.