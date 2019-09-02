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Перед учащимися одной из школ Красносельского района в Санкт-Петербурге прошёл парад учеников в военной форме с автоматами.

В учебном заведении данную информацию прокомментировать не смогли, а автоматы вызвали удивление у руководства учреждения. В другой школе города на Елагином острове первоклассников встретили сотрудники ОМОНа. Силовики провели для детей...