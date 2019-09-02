Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что период года с отрицательными значениями температуры воздуха сократился на севере и в средней полосе России. За 30 лет средняя температура января повысилась в столице на два градуса.
По данным Гидрометцентра РФ, с 1981 по 2010 год в Москве средняя температура в январе повысилась на два градуса. Это является серьёзным смещением, — цитируют argumenti.ru Вильфанда.
Он считает, что эти изменения — следствие глобального потепления.
Как писал News.ru, Роман Вильфанд уверен, что ратификация Парижского соглашения по климату может сократить угрозу таяния ледников в ближайшие 50 лет в два раза, если мировая общественность найдёт единый подход к решению проблемы. Парижское соглашение по климату, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию изменений погодных условий на Земле. Его одобрили 195 стран.