Симоньян назвала Британию легитимной целью для России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Великобритания может стать для России легитимной целью, если продолжит дальше помогать Украине и ВСУ, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. В разговоре с «360» журналистка отметила, что Британия не продает оружие Киеву, а передает его бесплатно, поэтому может считаться участником украинского конфликта.

И поэтому я считаю, что мы имеем полное право заявить: друзья мои, вы участвуете в этом конфликте. И раз, с вашей точки зрения, Россия — легитимная цель для Украины, то вы легитимная цель для нас, — пояснила Симоньян.

По словам журналистки, президент России Владимир Путин в какой-то момент может поставить ультиматум Западу, который поставляет вооружение ВСУ под видом «самообороны». Смысл ультиматума будет заключаться в том, что Россия сочтет своими военными целями аэродромы, откуда будут отправлять Киеву истребители, и порты, через которые поставляются определенные виды оружия ВСУ, считает она.

Симоньян добавила, что в действиях Великобритании нет ничего удивительного. Она напомнила, как Британия воевала с Испанией на море, используя для этого пиратов. Теперь такими пиратами для Лондона стали ВСУ.

Британия так делает всю свою историю, это называется чужими руками жар загребать. Вы вспомните, как она, конкурируя с испанцами на морях, громила испанский знаменитый флот. Она же как это делала — руками бандитов, пиратов, разбойников, — уточнила Симоньян.

Издание The Times ранее заявило, что армия Великобритании вряд ли справится с потенциальным нападением России. По словам авторов статьи, в случае разрастания конфликта в Европе, Британия не сможет полностью полагаться на поддержку американских войск. В связи с этим предлагается начать усиление производства боеприпасов.