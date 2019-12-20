Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Роскомнадзора Александру Жарову провести перепись всех сим-карт, выданных ранее в России физическим и юридическим лицам.

Парламентарий объяснил свою идею тем, что многие добропорядочные граждане могут просто не знать, что кто-то зарегистрировал на их имя мобильный номер, и рискуют попасть из-за этого в неприятную ситуацию. Причём все прилагаемые усилия по борьбе с «серыми» симками пока не могут побороть их рынок.

Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьёзного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде, — утверждает Чернышов.

Депутат предлагает три варианта проверки. Первый — создание федеральной платформы-агрегатора, подобной той, что уже работает в Казахстане, где с помощью номера ИНН любое физическое или юридическое лицо может проверить все зарегистрированные на него номера. Второй — проведение всероссийской инвентаризации выданных сим-карт. Третий — усиление противодействия криминальному обороту «серых» симок в даркнете (куда же без даркнета).

Вопрос регулирования оборота сим-карт в России не нов, навести порядок в этой сфере пытаются давно, но пока что без особых успехов. Напомним, что ещё 1 июня 2018 года в стране вступили в силу поправки в закон «О связи», ужесточающие контроль за продажей симок: согласно ему, клиент при покупке карты обязан предоставить сведения о себе, а мобильный оператор должен убедиться в их достоверности.

Но, очевидно, этого оказалось недостаточно, и ситуация не сильно изменилась. Недовольство тем, как сейчас реализуются сим-карты, высказывала даже популярная певица Ольга Бузова: «Левые симки как продавались у любой станции метро, так и продаются. Анонимность и свобода — разные понятия, которые зачем-то стали подменять», — написала она в соцсетях, пожаловавшись на огромное количество сообщений от хейтеров.

В этой связи будет уместно вспомнить статистику, которую ранее по просьбе NEWS.ru предоставил Роскомнадзор. По данным ведомства, за первые 10 месяцев 2019 года было изъято около 52 тысяч незаконно реализуемых сим-карт, в прошлом году их насчитывалось более 83,7 тысячи, в позапрошлом — 106,5 тысячи. Сотрудники ведомства с полицейскими регулярно проводят мероприятия по выявлению и пресечению случаев незаконной продажи симок, однако их количество не становится меньше.

И коль уж пресечь саму продажу «левых» симок у властей получается не очень хорошо, само по себе предложение депутата приложить усилия для того, чтобы обезопасить добропорядочных граждан от последствий чужих злонамеренных действий, выглядит довольно разумно. Понятно, что мобильные операторы непременно станут жаловаться на то, что денег на такие мероприятия у них нет, и грозить немедленным повышением цен на услуги связи, как без этого.

Возможно, предложенные Чернышовым способы контроля не оптимальны и, действительно, слишком труднореализуемы и затратны. Но проблема существует, и как-то решать её надо. Если мобильные операторы сейчас не проявят инициативу и не вступят в предметный диалог для поиска оптимального решения, не исключено, что в итоге им придётся иметь дело с решением навязанным.