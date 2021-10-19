Силовики жёстко задержали московского режиссёра, перепутав его с вором

Сотрудники полиции подмосковного города Одинцово задержали с применением силы режиссёра Фёдора Ермошина. Они доставили его в отдел, где выяснилось, что его перепутали с вором техники. Об этом сам мужчина рассказал «Новой газете».

Ермошин сообщил , что его задержали, когда он выходил из подъезда своего дома. Трое людей в гражданской одежде повалили его на землю, надели наручники и посадили в машину. Они никак не представились.

Я крикнул рядом стоявшему человеку: «меня куда-то тащат, будьте свидетелем». Эти ребята, видимо, сказали ему, что это полиция и показали удостоверения. Я не видел, был развернут лицом к машине, — поделился режиссёр.

Силовики заявили, что молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, если он даст чистосердечное признание. Однако в любом случае он сначала попадёт в СИЗО на срок до 30 суток.

В машине полицейские не объяснили Ермошину его статус и причину происходящего, но постоянно требовали рассказать, как он украл телефоны или игровые приставки в Строгино.

Затем товарищ, который сидел за рулём, достал какой-то то ли брелок, то ли швейцарский нож с таким небольшим ножичком, сантиметров пять, и стал говорить: «тебе лучше во всем признаться», — рассказал режиссёр.

После этого Ермошина доставили в ОВД по Строгино, где ему показали фотографию подозреваемого. Программа определила сходство задержанного с ней на 70%.

Сейчас вижу, что вы не похожи, а так — нет. Извини. Сейчас заберёшь свой паспорт в окошке, — сказал полицейский.

После этого молодого человека сфотографировали со всех ракурсов и взяли отпечатки пальцев, не предупредив, что он не обязан их сдавать. Задержанный обратился в травмпункт, где зафиксировал побои — «ушиб мягких тканей области лучезапястного сустава справа и слева, правой голени и лица». Ермошин планирует обратиться в подмосковную прокуратуру с заявлением о преступлении.

Ранее силовики Петербурга задержали оперного солиста Мариинского театра Виктора Коротича. Они повалили его на асфальт, надели наручники и посадили в патрульный автомобиль. Позже его отпустили из отделения, и он успел на вечерний спектакль.