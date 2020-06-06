Силовики задержали журналиста за фото с крыши

https://static.news.ru/photo/3333c662-a81d-11ea-a2fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист Андрей Новичков рассказал о своём задержании. Причиной стала съёмка фоторепортажа на крыше дома на Тверской улице Москвы.

Полицейские также забрали в ОВД коллегу Новичкова, передаёт «Медиазона». По его словам, репортаж был нужен для программы «Наступление и наследие» о проблемах сохранения исторических зданий. В общей сложности он пробыл на крыше около пяти минут.

Силовики хотели составить на него протокол за нарушение режима самоизоляции, но у мужчины был как электронный пропуск, так и пресс-карта с редакционным заданием. В результате сотрудники правоохранительных органов «посовещались» и составили протокол за мелкое хулиганство.

Мне сразу же вручили квитанцию на оплату штрафа в 500 рублей, — добавил он.

Сотрудник СМИ отметил, что в протоколе его обвинили в использовании ненормативной лексики, хотя это неправда.

Как ранее писал NEWS.ru, 29 мая на Петровке задержали во время работы заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и ведущего радиостанции Александра Плющева.

После этого Союз журналистов России обратился в центральный аппарат МВД с жалобой на превышение полномочий сотрудниками полиции, которые задержали журналистов с пресс-картами.

Также главред «Медиазоны» Сергей Смирнов рассказал, что его задержали за несколько секунд пикета, заявив, что «нельзя проводить уличные мероприятия».

Журналисты устроили пикет из-за того, что полицейские задержали их коллегу из «Новой газеты» Илью Азара, который, в свою очередь, выразил протест в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.