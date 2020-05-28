Журналистов задержали из-за пикета у здания ГУВД Москвы

https://static.news.ru/photo/a35abb5c-a0ee-11ea-a7ef-fa163e074e61_660.jpg Задержание Татьяны Фельгенгауэр Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил факт задержания журналистки радиостанции Татьяны Фельгенгауэр, о своём задержании сообщил и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Пикет у здания ГУВД они устроили в поддержку арестованного на 15 суток журналиста «Новой газеты» Ильи Азара.

Подтверждаю задержание. Одиночный пикет у ГУВД в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Адвокаты уже в курсе и занимаются, — сообщил РИА Новости Венедиктов.

Как рассказал агентству главред «Медиазоны», его задержали за несколько секунд пикета, заявив, что «нельзя проводить уличные мероприятия». Сергей Смирнов сообщил также, что в автозаке, помимо него и Фельгенгауэр, увезли ещё и журналиста Александра Плющева. В настоящее время журналисты находятся в ОВД.

Как писал NEWS.ru, в центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара за пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Позже Тверской суд вынес решение о его аресте на 15 суток.

Ранее Тверской суд арестовал второго администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Задержание Худякова и возбуждение нового уголовного дела связывают с уголовным преследованием автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Против него также возбудили уже второе дело по той же статье о распространении порнографии. Первое связано с вымогательством.