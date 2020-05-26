В Москве задержали журналиста Илью Азара

В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара за пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Об этом
Правоохранители задержали Азара у здания МВД в Москве, он там был с плакатом в поддержку «Омбудсмена полиции» Воронцова, — рассказал Бирюков.
По слова адвоката, его ещё не пустили к журналисту. Сам Азар, в свою очередь, сообщил, что что у него изымают вещи, а также составляют протокол по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания» (ч. 8 20.2 КоАП РФ).
Ранее NEWS.ru писал о том, что Тверской суд арестовал второго администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Об этом сообщает его адвокат Максим Пашков.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен