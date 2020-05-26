В Москве задержали журналиста Илью Азара

https://static.news.ru/photo/4c82c3f6-9f68-11ea-9afb-fa163e074e61_660.jpg Илья Азар Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара за пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката Михаила Бирюкова. По его словам, также задержана координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.

Правоохранители задержали Азара у здания МВД в Москве, он там был с плакатом в поддержку «Омбудсмена полиции» Воронцова, — рассказал Бирюков.

По слова адвоката, его ещё не пустили к журналисту. Сам Азар, в свою очередь, сообщил, что что у него изымают вещи, а также составляют протокол по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания» (ч. 8 20.2 КоАП РФ).

Ранее NEWS.ru писал о том, что Тверской суд арестовал второго администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Об этом сообщает его адвокат Максим Пашков.