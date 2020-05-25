Суд арестовал второго админа «Омбудсмена полиции» Игоря Худякова

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Тверской суд арестовал второго администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Об этом сообщает его адвокат Максим Пашков.

Суд постановил избрать Худяков меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля 2020 года, — сказал он.

Мужчина подозревается в распространении порнографии (пункты «а» и «б» ч. 3 статьи 242 УК). 23 мая силовики пришли с обыском к Худякову, проживающему в Вологде. У него изъяли технику, а самого мужчину задержали и увезли в Москву. Следствие утверждает, что одна из подписчиц группы во «ВКонтакте» обратилась в полицию и пожаловалась, что в 2018 году в сообществе опубликовали её интимные фото.

Задержание Худякова и возбуждение нового уголовного дела связывают с уголовным преследованием автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Против него также возбудили уже второе дело по той же статье о распространении порнографии. Первое связано с вымогательством.

Ранее NEWS.ru рассказывал о подробностях дела Игоря Худякова.