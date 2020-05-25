Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову, проживающему в Вологде. У него изъяли технику, а самого мужчину задержали и увезли в Москву. Ему инкриминируют распространение порнографических материалов (пункты «а» и «б» ч.3 статьи 242 УК). Основателя проекта Владимира Воронцова в начале мая отправили в СИЗО по делу о якобы имевшем место вымогательстве денег у бывшего сотрудника органов за нераспространение его интимных фото. Также силовики проявили интерес к Диане Ковалевской, которую сторонники Воронцова называют бывшим модератором канала и действующим сотрудником МВД. NEWS.ru выяснил подробности этой истории.

С обыском к Игорю Худякову в Вологду силовики прибыли 23 мая. По словам его супруги, которые приводятся в Telegram-канале «Омбудсмен полиции (резерв)», в их частном доме были изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители, в том числе принадлежащие супруге и дочери администратора паблика. В оперативно-следственных действиях принимало участие около 10 человек, которые сообщили, что интерес к Худякову связан с распространением порнографии: якобы одна из подписчиц группы ВКонтакте обратилась в полицию и пожаловалась, что в 2018 году в сообществе опубликовали её интимные фото.

Как сообщил в день обыска в Вологде глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, дело по статье УК «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (ч.3 ст. 242) заведено на основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, ранее арестованного по уголовному делу о вымогательстве.

Пресс-служба Тверского суда

Игоря Худякова после завершения обыска отправили в Москву. О его последующем местонахождении стало известно только днём 24 мая, когда взявшийся защищать администратора адвокат Максим Пашков выяснил, что Игорь Худяков находится в ИВС на Петровке. К задержанному юристу попасть не удалось, несмотря на соответствующее ходатайство. Вместо Пашкова к нему допустили адвоката по назначению Арслана Авакова. Адвокат с такими же личными данными упоминается в «чёрном списке» на сайте Всероссийского рейтинга «Лучшие адвокаты». В 2017 году Авакова задерживали в получении взятки в $200 тысяч за изменение меры пресечения по уголовному делу по обороту наркотиков. 17 июля 2018 года Пресненский суд Москвы приговаривал его к двум годам колонии общего режима за мошенничество.

Утром следующего дня, 25 мая, адвокату Максиму Пашкову снова не удалось попасть в ИВС, где содержался Худяков. Пока защитник стоял в очереди, стало известно, что его подзащитного уже увезли в суд. 25 мая в 16 часов Тверской суд изберёт ему меру пресечения. О какой конкретно мере ходатайствуют следователи, Пашков не знает, но предполагает, что просить будут о самой строгой — об аресте. Также адвокат сообщил, что ему до сих пор так и не удалось ознакомиться с материалами дела.

Я с 16 до 19 в субботу провел у ворот ГСУ. Я постоянно раз в полчаса набирал на дежурный телефон — мне отвечали, что никакого Худякова там нет и никто ничего не знает и никто не работает. Выяснилось, что следственные действия с ним были в это время, — рассказал защитник.

Он уточнил, что Худяков пока находится в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлено.

Источники ТАСС в силовых органах изначально указывали , что обыск у Худякова связан с делом Воронцова. Эту же причину не исключает и адвокат последнего Сергей Бадамшин.

Обыски у соадмина Омбудсмена полиции — продолжение процесса высасывания из пальца в деле Воронцова. Не исключаю, что уже натягивается на глобус третье дело Воронцова. Что же, посмотрим, какую «порнографию» нам в этот раз покажут, — сказал Бадамшин.

Адвокат полагает, что активизация силовиков по «порнографическому» делу может быть связана с запланированной на 25 мая в Мосгорсуде апелляцией защиты на арест Воронцова, поскольку «причастность к вымогательству очевидно рассыпается».

Член совета Правозащитного центра «Мемориал», руководитель программы «Поддержка политзаключённых» Сергей Давидис высказался в защиту участников «Омбудсмен полиции». Он обратил внимание на то, что до обыска у Игоря Худякова возникали проблемы у Владимира Ворнцова, который сначала проходил по делу о распространении фейков, а затем спецназ штурмовал с крыши дома его квартиру в связи с обвинением «в якобы имевшем место несколько лет назад неудавшемся вымогательстве».

Такая интенсивность разнообразных репрессий не оставляет сомнения в том, что дело не в каких-то гипотетических преступлениях, а в очень сильном желании любой ценой немедленно прекратить деятельность «Омбудсмена полиции». Обычно, всё же, власть старается так не палиться. И это понятно: даже попытка превратить силовиков из бесправных перед лицом начальства и полностью зависимых от него рабов в людей, у которых есть свои права и законные интересы, разрушает одну из ключевых опор авторитарной власти, ставит под угрозу всю конструкцию системы. И пусть ограниченные и слабые, но всё равно беспрецедентные проявления солидарности полицейских с Воронцовым — плохой знак для Путина и Ко. Сергей Давидис Член совета Правозащитного центра «Мемориал» Член совета Правозащитного центра «Мемориал»

Помимо обыска у Игоря Харламова Telegram-канал «Омбудсмен полиции (резерв)» сообщил о том, что 22 мая бывший админ паблика Диана Ковалевская, якобы являющаяся действующим сотрудником МВД, сообщила, что начальство срочно потребовало от неё прибыть на службу. В ответ она сообщила, что находится примерно в 180 километрах от рабочего места. На это руководитель попросил её никуда не уходить и ждать его. Примерно с 23:00 по московскому времени 22 мая она, как утверждается в сообщении, перестала выходить на связь.

В апреле основатель проекта «Омбудсмен полиции» стал свидетелем по уголовному делу, заведённому по факту появления в Интернете информации о якобы заражении коронавирусом курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений. Сообщение было размещено неизвестным от имени Воронцова.

Следующий раз он заинтересовал силовиков 7 мая, когда квартиру правозащитника штурмовал спецназ. Как сообщали в столичном ГУ МВД, в отношении Воронцова возбудили уголовное дело о вымогательстве. Через день Тверской суд Москвы арестовал его на два месяца. Потерпевшим по делу оказался бывший полицейский, уволенный из органов в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Он якобы направлял свои интимные фото третьим лицам, осознавая, что они могут быть распространены дальше. По версии следствия, Воронцов якобы потребовал от него 300 тысяч рублей, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.

Представители международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и Дамир Гайнутдинов нашли в деле о вымогательстве политические мотивы. По их мнению, Воронцов активно и иногда успешно защищал профессиональные права полицейских, исполняя роль неофициального профсоюза. Также он часто подвергал резкой критике руководство МВД. Всё это, по их мнению, могло вызвать недовольство у руководства силовых органов.

Бывшие и действующие сотрудники МВД устроили в соцсетях флешмоб в поддержку Владимира Воронцова.