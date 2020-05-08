Правозащитники увидели политику в деле основателя «Омбудсмена полиции»

Представители правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и Дамир Гайнутдинов изучили обстоятельства задержания основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и нашли в этом деле политические мотивы.
Свои соображения правозащитники
Ставший поводом к задержанию Воронцова инцидент произошёл три года назад, когда и предполагаемый шатажист, и его жертва были сотрудниками органов внутренних дел. Публикация интимных фотографий предполагает статью о нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ). Оба этих фактора подразумевают, что дело должно рассматриваться Следственным комитетом. Однако МВД использует такую квалификацию деяний, чтобы оставить расследование в ведении полицейского следствия.
С учётом изложенных обстоятельств, правозащитники считают, что уголовное преследование Воронцова связано с его публичной деятельностью и носит политически мотивированный характер.
Как писал NEWS.ru, 8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.
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