Правозащитники увидели политику в деле основателя «Омбудсмена полиции»

https://static.news.ru/photo/583d9df2-91f7-11ea-a45d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Воронцов Фото: Пресс-служба Тверского суда

Представители правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и Дамир Гайнутдинов изучили обстоятельства задержания основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и нашли в этом деле политические мотивы.

Свои соображения правозащитники изложили в материале для издания «Медиазона». Чиков и Гайнутдинов напоминают, что Воронцов активно и иногда успешно защищал профессиональные права полицейских, исполняя роль своеобразного неофициального профсоюза. Также он часто подвергал резкой критике руководство МВД. Всё это могло вызвать недовольство в руководящих кругах правоохранительных органов, допускают авторы. В последнее время Воронцов переключился на общеполитические темы, отойдя от защиты прав полицейских к критике власти в целом.

Ставший поводом к задержанию Воронцова инцидент произошёл три года назад, когда и предполагаемый шатажист, и его жертва были сотрудниками органов внутренних дел. Публикация интимных фотографий предполагает статью о нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ). Оба этих фактора подразумевают, что дело должно рассматриваться Следственным комитетом. Однако МВД использует такую квалификацию деяний, чтобы оставить расследование в ведении полицейского следствия.

С учётом изложенных обстоятельств, правозащитники считают, что уголовное преследование Воронцова связано с его публичной деятельностью и носит политически мотивированный характер.

Как писал NEWS.ru, 8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.