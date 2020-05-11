Сотрудники МВД публично поддерживают создателя проекта «Омбудсмен полиции»

https://static.news.ru/photo/fd450a3a-93b2-11ea-8e1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Омбудсмен полиции/vk.com

Бывшие и действующие сотрудники МВД устроили в соцсетях флешмоб в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Как сообщает издание «Медиазона», полицейские выкладывают фотографии с хештегами #СвободуВоронцову. Отмечается, что большинство таких постов анонимные. Сотрудники публикуют фото обложек своих удостоверений, элементы обмундирования. Издание опросило нескольких из них.

Младший инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД по Москве, прапорщик Максим Кузьменков, заявил, что он не отстаивает что-то негативное, преступное и выражает свою позицию открыто в рамках правового поля, за это сейчас на него тоже оказывается давление.

Мне до пенсии осталось всего два года, но терпеть унижение и дискредитацию — это не стоит того, — заявил он.

Другой сотрудник, попросивший не называть своего настоящего имени, заявил, что то, что делает Воронцов, очень актуально и с тем, о чем он пишет он сталкивался. Курсант Леонид Козлов заявил, что после преследования Воронцова его взгляд на систему МВД изменился в негативную сторону.

Ранее сообщалось, что Воронцов активно и иногда успешно защищал профессиональные права полицейских, исполняя роль своеобразного неофициального профсоюза. Также он часто подвергал резкой критике руководство МВД. Всё это могло вызвать недовольство в руководящих кругах правоохранительных органов.

Как писал NEWS.ru, 8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.