Силовики пришли с обыском к администратору «Омбудсмена полиции»

Сотрудники правоохранительных органов устроили обыск в квартире одного из администраторов страницы «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Накануне на основателя паблика Владимира Воронцова завели уголовное дело.
О произошедшем
Жена правозащитника
«Омбудсмен полиции» — проект в социальных сетях, который рассказывал о нарушениях внутри системы МВД. Публикации основывались на инсайдерской информации.
8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.
Как писал NEWS.ru, бывшие и действующие сотрудники МВД устроили в соцсетях флешмоб в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
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