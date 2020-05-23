Силовики пришли с обыском к администратору «Омбудсмена полиции»

https://static.news.ru/photo/89f5e5ea-9cea-11ea-b300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов устроили обыск в квартире одного из администраторов страницы «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Накануне на основателя паблика Владимира Воронцова завели уголовное дело.

О произошедшем сообщается в Telegram-канале омбудсмена. По данным ТАСС, следственные действия связаны с делом Воронцова и проходят в вологодской квартире Худякова. Адвокат «Правозащиты Открытки», защищающий основателя проекта, подтвердил информацию об обыске.

Жена правозащитника рассказала «ОВД-Инфо», что обыск уже завершился. По её словам, силовики действовали грубо и угрожали застрелить собак. Они изъяли технику, в том числе принадлежащую другим членам семьи, и сейчас везут мужчину в Москву.

«Омбудсмен полиции» — проект в социальных сетях, который рассказывал о нарушениях внутри системы МВД. Публикации основывались на инсайдерской информации.

8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.

Как писал NEWS.ru, бывшие и действующие сотрудники МВД устроили в соцсетях флешмоб в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.