Создателя проекта «Омбудсмен полиции» допросили в Москве как свидетеля

https://static.news.ru/photo/2eec6446-7e57-11ea-9ffe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в рамках уголовного дела о недостоверной информации про коронавирус находится в статусе свидетеля.

Отмечается, что в квартире Воронцова прошёл обыск, он сам был допрошен.

Воронцов находится в статусе свидетеля, — цитирует «Интерфакс» сообщение организации «Правозащита Открытки».

Уголовное дело возбуждено по факту сообщения, отправленного от имени Владимира Воронцова, в котором говорилось, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. Однако среди сотрудников и студентов не было выявлено случаев заражения COVID-19.

Как писал NEWS.ru, на данный момент сотрудники СК устанавливают детали произошедшего. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.