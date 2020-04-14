Общество

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» допросили в Москве как свидетеля

16:27, 14 апреля 2020 23
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в рамках уголовного дела о недостоверной информации про коронавирус находится в статусе свидетеля.

Отмечается, что в квартире Воронцова прошёл обыск, он сам был допрошен.

Воронцов находится в статусе свидетеля, — цитирует «Интерфакс» сообщение организации «Правозащита Открытки». 

Уголовное дело возбуждено по факту сообщения, отправленного от имени Владимира Воронцова, в котором говорилось, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. Однако среди сотрудников и студентов не было выявлено случаев заражения COVID-19.

Как писал NEWS.ru, на данный момент сотрудники СК устанавливают детали произошедшего. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях