Против главы проекта «Омбудсмен полиции» возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/ec796e46-6ed5-11ea-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы начали уголовное производство против основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Расследование проходит по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В отношении Воронцова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти», за это предусмотрена ответственность до восьми лет колонии, — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее Воронцова уже пытались привлечь к уголовной ответственности. В 2017 году против него было начато производство по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Причиной стало распространение персональных данных одной из сотрудниц Воронцова. Однако процесс был остановлен.

Ранее Владимир Воронцов пообщался с корреспондентом NEWS.ru. Он рассказал, почему в России стали регулярно нападать на полицейских.