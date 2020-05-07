Основателя «Омбудсмена полиции» задерживали спецоперацией

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в квартиру основателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Они провели жёсткое задержание правозащитника.
В мероприятиях участвовали полиция и спецназ Росгвардии,
По данным газеты, обвинение связано с вымогательством денег в обмен на отказ от публикации интимных фотографий кадровика полиции. Пострадавший якобы рекомендовал Воронцова к службе в УМВД на метрополитене, однако в результате ему отказали в трудоустройстве из-за гражданской деятельности.
Тогда Воронцов обиделся на знакомого и решил отомстить ему при помощи девушки, которая помогала вести канал. Она познакомилась с кадровиком в Интернете и убедила того прислать фотографии интимного характера.
Затем Воронцов потребовал от пострадавшего 300 тысяч рублей в обмен на отказ от публикации снимков. Мужчина располагал только 30 тысячами, поэтому фотографии появились в Сети.
В «Коммерсанте» отмечают, что эта информация стала известна силовикам при расследовании другого дела, по которому Воронцова уже допрашивали.
Как писал NEWS.ru, в прошлый раз следственные действия по месту жительства Воронцова проводились в апреле. Это было связано с уголовным делом, возбуждённым по факту появления в Интернете ложной информации о якобы заражении коронавирусом курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений. Сообщение было размещено неизвестным лицом от имени Воронцова. Основатель «Омбудсмена полиции» проходит по делу в качестве свидетеля.
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