Основателя «Омбудсмена полиции» задерживали спецоперацией

https://static.news.ru/photo/3811ab3a-9063-11ea-870d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Воронцов Фото: vavorontsov/vk.com

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в квартиру основателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Они провели жёсткое задержание правозащитника.

В мероприятиях участвовали полиция и спецназ Росгвардии, передаёт «Коммерсант». Одна группа силовиков пыталась проникнуть в дом через укреплённую дверь, а другая в этот момент спустилась с крыши по верёвкам и через окно задержала мужчину.

По данным газеты, обвинение связано с вымогательством денег в обмен на отказ от публикации интимных фотографий кадровика полиции. Пострадавший якобы рекомендовал Воронцова к службе в УМВД на метрополитене, однако в результате ему отказали в трудоустройстве из-за гражданской деятельности.

Тогда Воронцов обиделся на знакомого и решил отомстить ему при помощи девушки, которая помогала вести канал. Она познакомилась с кадровиком в Интернете и убедила того прислать фотографии интимного характера.

Затем Воронцов потребовал от пострадавшего 300 тысяч рублей в обмен на отказ от публикации снимков. Мужчина располагал только 30 тысячами, поэтому фотографии появились в Сети.

В «Коммерсанте» отмечают, что эта информация стала известна силовикам при расследовании другого дела, по которому Воронцова уже допрашивали.

Как писал NEWS.ru, в прошлый раз следственные действия по месту жительства Воронцова проводились в апреле. Это было связано с уголовным делом, возбуждённым по факту появления в Интернете ложной информации о якобы заражении коронавирусом курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений. Сообщение было размещено неизвестным лицом от имени Воронцова. Основатель «Омбудсмена полиции» проходит по делу в качестве свидетеля.