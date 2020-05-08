Суд арестовал основателя «Омбудсмена полиции»

https://static.news.ru/photo/3b2ddac0-913d-11ea-8568-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos-gorsud.ru

Тверской суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщает его адвокат Сергей Бадамшин.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Воронцову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 июля 2020 года, — сказал он.

Воронцов был задержан 7 мая. К нему домой пришла полиция с обыском. Его обвиняют в вымогательстве в крупном размере (часть 2 статьи 163 УК). По версии следствия, Владимир в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского. В случае отказа он угрожал выложить личные фото экс-сотрудника в соцсети, что впоследствии и произошло. По словам адвоката Воронцова Сергея Бадамшина, его подзащитный вину не признаёт. Он считает своё уголовное преследование местью «за общественную деятельность в отстаивание трудовых прав рядовых сотрудников полиции».

Ранее NEWS.ru писал о том, что основателя «Омбудсмена полиции» задерживали спецоперацией.