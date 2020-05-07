Создателю «Омбудсмена полиции» предъявили обвинения

https://static.news.ru/photo/2fab334a-909e-11ea-a236-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ombudsment

Начальник Управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин рассказал о деле создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. По его словам, мужчине уже предъявлено обвинение в вымогательстве.

Следствие планирует просить суд об избрании меры пресечения в виде ареста, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, по данным газеты «Коммерсант», обвинение связано с вымогательством денег в обмен на отказ от публикации интимных фотографий кадровика полиции. Пострадавший якобы рекомендовал Воронцова к службе в УМВД на метрополитене, однако в результате ему отказали в трудоустройстве из-за гражданской деятельности.

Тогда Воронцов обиделся на знакомого и решил отомстить ему при помощи девушки, которая помогала вести канал. Она познакомилась с кадровиком в Интернете и убедила того прислать фотографии интимного характера.

Затем Воронцов потребовал от пострадавшего 300 тысяч рублей в обмен на отказ от публикации снимков. Мужчина располагал только 30 тысячами, поэтому фотографии появились в Сети.