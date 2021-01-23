Силовики задержали в Петербурге координатора штаба Навального

https://static.news.ru/photo/6ed5a158-5d90-11eb-bd16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ирина Фатьянова/facebook.com

В Санкт-Петербурге во время несанкционированной акции в поддержку Навального была задержана координатор его регионального штаба Ирина Фатьянова.

Вероятно, везут в 28 отделение полиции, — говорится в сообщении Telegram-канала петербургского штаба Навального.

Всего на несанкционированной акции в Северной столице были задержаны 230 человек. Об этом сообщил Тelegram-канал «Ротонда». По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 212 человек.

Ранее протестующие перекрыли проезжую часть на Невском проспекте. После начала задержаний на Сенатской площади участники акции протеста направились к Исаакиевскому собору через Александровский сад. Люди перекрыли Гороховую улицу, другая часть протестующих вышла на Невский проспект, парализовав движение на нём. Оцепление ОМОНа стоит на Казанском мосту.

Как писал NEWS.ru, на камеру попало нападение на сотрудника ГИБДД в Санкт-Петербурге. Протестующий ударил силовика после того, как перелез через ограждение у Манежа. Полицейский упал и потерял шапку. После этого агрессор попытался сбежать, но был настигнут вторым сотрудником ГИБДД и задержан.

Сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.