Нападение на сотрудника ГИБДД в Петербурге попало на камеру

https://static.news.ru/photo/231ab13a-5d8c-11eb-8224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Один из участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге ударил сотрудника ГИБДД, от чего полицейских упал на землю и потерял шапку. Момент нападения, произошедшего на Исаакиевской площади, запечатлела видеокамера.

Петербуржец напал на полицейского после того, как зачем-то перелез через ограждение у Манежа. После удара он не поспешил скрыться и его настиг второй сотрудник ГИБДД, нападавший был задержан, сообщает «Фонтанка». В настоящее время пострадавшие полицейские находятся в травмпункте, им оказывается необходимая помощь.

Ранее стало известно, что участники несанкционированного митинга в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального перекрыли проезжую часть на Невском проспекте.

Сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.

Как сообщал NEWS.ru, в разных городах России 23 января задержали более 1300 человек, принявших участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального