Силовики задержали молодых людей, пожаривших шашлыки в центре Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов нашли жителей Санкт-Петербурга, нарушивших карантинные меры. Молодые люди пожарили шашлыки в центре города.
Они опубликовали в Instagram видео с мангалом, установленным на Сенной площади.
Силовики доставили в отделение и привлекли к ответственности двух мужчин. На видео также появлялась женщина, однако про неё в местном ГУ МВД не сообщили,
Накануне гражданин Китая был привлечён к административной ответственности в городе Амурске Хабаровского края за жарку шашлыков на балконе. За нарушение правил пожарной безопасности мужчину оштрафовали на две тысячи рублей, писал NEWS.ru.
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