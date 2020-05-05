Силовики задержали молодых людей, пожаривших шашлыки в центре Петербурга

https://static.news.ru/photo/03a9caf0-8eef-11ea-8ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов нашли жителей Санкт-Петербурга, нарушивших карантинные меры. Молодые люди пожарили шашлыки в центре города.

Они опубликовали в Instagram видео с мангалом, установленным на Сенной площади.

Силовики доставили в отделение и привлекли к ответственности двух мужчин. На видео также появлялась женщина, однако про неё в местном ГУ МВД не сообщили, передаёт РИА Новости.

Накануне гражданин Китая был привлечён к административной ответственности в городе Амурске Хабаровского края за жарку шашлыков на балконе. За нарушение правил пожарной безопасности мужчину оштрафовали на две тысячи рублей, писал NEWS.ru.