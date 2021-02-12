Силовики задержали хакера, торговавшего персональными данными россиян

https://static.news.ru/photo/daf55450-6e2a-11eb-afed-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Сотрудники правоохранительных органов РФ задержали хакера, который торговал персональными данными россиян.

Сотрудниками правоохранительных органов, а также специалистами в области компьютерной безопасности установлен Фёдоров Ален Евгеньевич, который, по данным следствия, занимался продажей персональных данных россиян, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что мужчина продавал копии паспортов, выписки из банков, а также другие документы. В настоящее время ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 Уголовного кодекса России (неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершённый организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий).

Если вина Фёдорова будет доказана, то ему грозит до семи лет лишения свободы. Мужчина согласился с предъявленными обвинениями и уже дал признательные показания.

Ранее стало известно, что мошенники в 2020 году научились новому трюку с банковскими картами. Они крадут данные владельцев карт и создают их дубликаты. Как правило, аферисты пользуются слитыми в Сеть базами данных, но лучше всего для них, если человек сам даст им нужную информацию. Как сообщил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов в беседе с агентством ПРАЙМ, мошенники обычно звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Они якобы просто сверяют данные с базой кредитной организации.

В ходе разговора они просят номер карты, срок её действия и CVV/CVC код на обратной стороне. Потом они спрашивают пароль от мобильного приложения, и деньги «уплывают», пока клиент не пришёл в себя. Также злоумышленники могут сменить привязанный к карте телефон и вывести средства на другой счёт. А копии карты используют для обмана третьих лиц.

Тузов напомнил о том, что ни в коем случае владельцы карт не должны сообщать персональные данные неизвестным. Банк никогда их не запросит. Если у человека возникли какие-то подозрения по входящему звонку, он должен тут же позвонить на горячую линию банка или в один из офисов, писал NEWS.ru.