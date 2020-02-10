https://static.news.ru/photo/5fe2b84a-4c23-11ea-8f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали ещё двоих людей, предположительно участвовавших в розыгрыше в метро приступа, якобы вызванного коронавирусом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, возможными сообщниками арестованного Кароматулло Джаборова оказались безработные москвичи, передаёт ТАСС. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде.

Пранкеры напугали пассажиров столичного метро несколько дней назад. Инцидент произошёл на Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года».

В розыгрыше участвовали несколько человек. Пока один из них бился в конвульсиях, имитируя приступ, остальные кричали, что у него коронавирус.

Руководство метрополитена попросило полицию найти участников пранка. Один из них, гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов, арестован на два месяца. Он отказался признать вину в хулиганстве.

Адвокат Джаборова заявил, что в его действиях отсутствует состав преступления. По его словам, акция призвана привлечь к эпидемии внимание властей. Юрист пояснил, что пранк в метро следует рассматривать вместе с другими роликами, посвящёнными коронавирусу. Видео снимались в магазинах и аптеках. Авторы расспрашивали людей, насколько они осведомлены об опасной болезни, а также обращали внимание на повышение аптеками цен на медицинские маски.