Сотрудники правоохранительных органов задержали ещё двоих людей, предположительно участвовавших в розыгрыше в метро приступа, якобы вызванного коронавирусом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, возможными сообщниками арестованного Кароматулло Джаборова оказались безработные москвичи,
Пранкеры напугали пассажиров столичного метро несколько дней назад. Инцидент произошёл на Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года».
В розыгрыше участвовали несколько человек. Пока один из них бился в конвульсиях, имитируя приступ, остальные кричали, что у него коронавирус.
Руководство метрополитена попросило полицию найти участников пранка. Один из них, гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов, арестован на два месяца. Он отказался признать вину в хулиганстве.
Адвокат Джаборова заявил, что в его действиях отсутствует состав преступления. По его словам, акция призвана привлечь к эпидемии внимание властей. Юрист пояснил, что пранк в метро следует рассматривать вместе с другими роликами, посвящёнными коронавирусу. Видео снимались в магазинах и аптеках. Авторы расспрашивали людей, насколько они осведомлены об опасной болезни, а также обращали внимание на повышение аптеками цен на медицинские маски.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен