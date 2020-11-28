Силовики задержали двух участников банды Басаева и Хаттаба

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Российские силовики задержали двух участников нападения на военнослужащих у станицы Червлённая Шёлковского района в Чечне в 1999 году. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, подозреваемые входили в бандформирования Шамиля Басаева и Хаттаба. Фигурантов доставили в СК РФ.

Спецоперацию провели в рамках уголовного дела, возбуждённого СК РФ по ст. 209 («Бандитизм»), 279 («Вооружённый мятеж»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. В ФСБ подчеркнули, что поиск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается, передаёт ТАСС со ссылкой на оперативников.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом, МВД России, при силовой поддержке Росгвардии, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, задержаны уроженцы Чеченской Республики Асланбек Идалов и Саламбек Идалов, — говорится в сообщении.

4 октября 1999-го во время боя с террористами у станицы Червлённая погибли 15 и получили ранения 28 военнослужащих РФ.

Накануне ФСБ задержала во Владимирской области россиянина, которого подозревают в контрабанде секретного военного оборудования в Китай. Как рассказал источник в правоохранительных органах, летом житель Китая, заинтересованный в покупке военного оборудования, вышел в Интернете на уроженца Мурома. После общения с заказчиком россиянин приобрёл ряд изделий, которые используются при создании систем управления военной техникой. Приобретённое оборудование подозреваемый поместил в бандероль для пересылки в Китай. Сотрудники ФСБ задержали мужчину и изъяли указанные предметы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура вернула в российский бюджет более 6 млрд рублей, полученных после продажи имущества бывшего начальника 2-го отдела Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и коррупции. По словам источника в правоохранительных органах, недвижимость и предметы роскоши полковника продали на международном рынке, вырученные средства вернули в бюджет с помощью валютной биржи.