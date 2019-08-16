https://static.news.ru/photo/f2b570dc-c108-11e9-b996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Один человек был задержан в ходе не согласованного с властями шествия в районе Старого Арбата в Москве. Ещё десять человек силовики увезли с серии одиночных пикетов на Невском проспекте Санкт-Петербурга.

В столице полицейские попытались доставить в отдел несовершеннолетнюю девушку. Однако она зашла в кафе. Силовики приняли решение задержать стоящего рядом активиста «Бессрочного протеста» Дмитрия Батуро, который скандировал лозунги, передаёт « Дождь ». По словам политика, сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку отобрать у него паспорт.

Акция в Петербурге не требовала согласования с властями, так как была проведена в формате серии одиночных пикетов. Однако полицейские задержали на ней десять человек, передаёт « Коммерсант ». Среди оставленных в отделение были активисты, провокаторы и пьяные люди.

Ранее News.ru писал, что участники одиночных пикетов за честные выборы, которые вышли на улицы в центре Москвы, завершили акцию. Расходятся и активисты, и журналисты. Акции одновременно проходили у памятников Надежде Крупской на площади Сретенские Ворота, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Владимиру Шухову на Сретенском бульваре. Несколько человек, сменяя друг друга, стояли с плакатами на Старом Арбате.

Люди выступали в поддержку незарегистрированных претендентов на статус кандидата в Мосгордуму и активистов, задержанных за участие в несанкционированных акциях.