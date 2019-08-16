Один человек был задержан в ходе не согласованного с властями шествия в районе Старого Арбата в Москве. Ещё десять человек силовики увезли с серии одиночных пикетов на Невском проспекте Санкт-Петербурга.
В столице полицейские попытались доставить в отдел несовершеннолетнюю девушку. Однако она зашла в кафе. Силовики приняли решение задержать стоящего рядом активиста «Бессрочного протеста» Дмитрия Батуро, который скандировал лозунги, передаёт «
Акция в Петербурге не требовала согласования с властями, так как была проведена в формате серии одиночных пикетов. Однако полицейские задержали на ней десять человек, передаёт «
Ранее News.ru писал, что участники одиночных пикетов за честные выборы, которые вышли на улицы в центре Москвы, завершили акцию. Расходятся и активисты, и журналисты. Акции одновременно проходили у памятников Надежде Крупской на площади Сретенские Ворота, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Владимиру Шухову на Сретенском бульваре. Несколько человек, сменяя друг друга, стояли с плакатами на Старом Арбате.
Люди выступали в поддержку незарегистрированных претендентов на статус кандидата в Мосгордуму и активистов, задержанных за участие в несанкционированных акциях.